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Кабмин озвучил сроки доработок последующих российских лунных станций

Кабмин озвучил сроки доработок последующих российских лунных станций

Перечень доработок для последующих российских лунных станций будет определен в осенью 2024 года. Соответствующая информация содержится ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента.

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