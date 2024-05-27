Кабмин озвучил сроки доработок последующих российских лунных станций

Перечень доработок для последующих российских лунных станций будет определен в осенью 2024 года. Соответствующая информация содержится ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента.
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