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Немецкие парламентарии хотят потребовать от Шольца отставки Писториуса

Немецкие парламентарии хотят потребовать от Шольца отставки Писториуса

Член комитета обороны Бундестага Герольд Оттен в понедельник, 4 марта, заявил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет требовать от федерального канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса, – сообщают «Известия».

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Комментарии
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АндрейБорков
Граждане ПЫСАТЕЛИ и ЖАРНАЛЛИСТЫ! Вы определитесь пожалуйста, что вы пишите, как вы пишите и зачем вы пишите. Недели две назад вы же, граждане курилки-журналисты, писали аж красными чернилами, что немчура очень хочет сменить Шольца на Преториуса, аж до усеру хочет. Теперь вы пишите, что этого Преториуса та же немчура хочет списать на хер в утиль. Вы хоть логику и последовательность соблюдайте. Если честно, то противно читать как якобы у немчуры в течении пары дней меняется мнение. Такого не бывает. Или вы, пысатели и жаррналлитсы, херню городите, или слабо представляете то, что происходит.
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