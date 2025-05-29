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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» точным ударом уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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