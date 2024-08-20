Аналитики IDC спрогнозировали рост рынка авточипов до $88 млрд к 2027 году

Рынок автомобильных полупроводниковых изделий вырастет к 2027 году более, чем вдвое по сравнению с 2020 годом, считают аналитики International Data Corporation (IDC), 20 августа пишет британский журнал об электронике Electronics Weekly.
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