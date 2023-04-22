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    Селедка и в России продаётся в стеклянной таре или прозрачной пластиковой упаковке!Легальное мошенни...

Министр обороны Италии Крозетто: завершить конфликт на Украине можно только путем прямых переговоров Москвы и Киева

Министр обороны Италии Крозетто: завершить конфликт на Украине можно только путем прямых переговоров Москвы и Киева

Завершить украинский конфликт можно только путем проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом.

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