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Мировое обозрение

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«Не будите русского медведя»: Латвия готова приютить ядерное оружие НАТО, но Россия сотрёт её за минуту

«Не будите русского медведя»: Латвия готова приютить ядерное оружие НАТО, но Россия сотрёт её за минуту

Главное в тезисах: Готовность Прибалтики: Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО на территории страны при наличии коллективного решения альянса.

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