ЕКЦ Стройкомплекса рассказал горожанам об особенностях заявки на ГПЗУ

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, для удобства застройщиков государственная услуга «Выдача градостроительного плана земельного участка» доступна в электронном виде на официальном сайте мэра Москвы mos.
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