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Из всех провалов президента Байдена особенно выделяются два

Из всех провалов президента Байдена особенно выделяются два

Джо Байден попрощался с американцами и перечислил успехи своего президентства. Из них реальные – скромны, значительные – завиральны, а свою истинную роль в мировой истории уходящий президент США осознает плохо.

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