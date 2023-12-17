Как правильно хранить хлеб: Советы профессионалов

Тема хлеба, который всему голова, вероятно будет актуальна во все времена. Особенную важность она приобретает в тот момент, когда мы пробуем настоящий хлеб, испеченный на закваске, а не на дрожжах и тем более не приготовленный на ваших глазах из замороженного теста.