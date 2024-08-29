Экс-директор "АлтайБаскета" стал советником главы Минспорта Ивана Нифонтова

Михаил Панфилов будет отвечать за развитие профессиональных клубов Бывший директор и основатель БК "АлтайБаскет" Михаил Панфилов стал заместителем министра спорта региона Виталия Нифонтова и будет отвечать за развитие профессиональных клубов края.
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