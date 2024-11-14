Колледж в Алексеевском поучаствовал в проекте «Шоу профессий»

Преподаватель Московского колледжа транспорта в Алексеевском районе Кирилл Григорук и студент группы «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» Тимофей Волков приняли участие в проекте ранней профориентации для школьников «Шоу профессий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии