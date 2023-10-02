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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Косторная и Куница анонсировали номер в образе Красной Шапочки и Серого Волка

Спортсменка выступает в парном катании с Георгием Куницей. «Всем привет, а мы с Гошей вчера были на съемках к зимним сказкам, хотите посмотреть, в каких образах вы нас увидите? Первый образ – Красная шапочка.

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