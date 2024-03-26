Александр Параскив стал амбассадором спортивной экипировки BOVILINE 

Лучший боксер Молдовы последних двух лет, обладатель Кубка Европы и бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по боксу Александр Параскив подписал рекламный контракт с молдавским производителем спортивной экипировки BOVILINE.
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