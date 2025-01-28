Manas AI Рида Хоффмана привлек $24,6 млн, что составляет лишь малую часть от других стартапов по разработке лекарств на основе ИИ

Основатель LinkedIn Рид Хоффман и Сиддхартха Мукерджи, исследователь рака и автор книги «Император всех болезней», стали сооснователями стартапа Manas AI, работающего на основе искусственного интеллекта и занимающегося разработкой лекарств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии