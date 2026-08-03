Противник атаковал склад Wildberries во Владимирской области – есть пострадавший Используя БПЛА, противник атаковал склад Wildberries во Владимирской области.
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Противник атаковал склад Wildberries во Владимирской области – есть пострадавший Используя БПЛА, противник атаковал склад Wildberries во Владимирской области.
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