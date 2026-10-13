Наталья рассказала, какой на самом деле была жизнь экс-жены Джигана в детстве. Джиган и Оксана Самойлова с детьми Личный архивЕдинокровная сестра Оксаны Самойловой обвинила блогера во вранье про ее отца и отношения с Джиганом.