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Антифашист

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Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны и назначил новых командующих группировками

Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны и назначил новых командующих группировками

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с руководством Министерства обороны, главной темой которой стало совершенствование структуры военного ведомства с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО).

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