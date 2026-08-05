Путин провёл кадровые перестановки в Минобороны и назначил новых командующих группировками

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с руководством Министерства обороны, главной темой которой стало совершенствование структуры военного ведомства с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии