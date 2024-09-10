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Царьград

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Котенок задал два вопроса Апти Алаудинову о драке с аниматорами в Анапе

Котенок задал два вопроса Апти Алаудинову о драке с аниматорами в Анапе

Военный корреспондент Юрий Котенок задал два вопроса командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову о драке между туристами и кавказцами около кафе в Анапе.

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