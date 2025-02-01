Оленина, рыба и ягоды чаще всего бывают в тарелках у школьников Приуралья

По итогам 2024 года школы и детские сады Приуральского района оказались на первом месте среди учреждений системы образования Ямала по закупкам продукции местных агропроизводителей, сообщает администрация района.
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