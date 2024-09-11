МВД РФ пресекло сеть узлов связи для дистанционных мошенничеств из-за рубежа

Сотрудники БСТМ МВД России совместно со следователями Следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи для дистанционных мошенничеств.