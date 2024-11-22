В рейде по Борисовскому району наши корреспонденты проверили, готовы ли сельчане к зиме.

Зима на пороге: началась активная фаза отопления частных домов. Как не стать очередным героем сводки происшествий?К понижению температур и началу активного использования печей спасатели готовятся заранее.
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