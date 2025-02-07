«Я не буду с ним добрым!»: Зеленский готов к переговорам с Путиным, но есть нюанс

Игорь Кузнецов

Кроме уже неоднократно озвученных "нюансов": легитимность и Указ о запрете переговоров, есть ещё один - публичные оскорбления Зеленским Путина. Ответа на них не было - всё корректно. Это не значит что ему можно публично извиниться и начать переговоры с подписанием документов. Понятно что поддержка Путина гражданами России сразу упадёт, так кто же на это может пойти?