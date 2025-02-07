БлокнотРУ «Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.
«Я не буду с ним добрым!»: Зеленский готов к переговорам с Путиным, но есть нюанс
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Кроме уже неоднократно озвученных "нюансов": легитимность и Указ о запрете переговоров, есть ещё один - публичные оскорбления Зеленским Путина. Ответа на них не было - всё корректно. Это не значит что ему можно публично извиниться и начать переговоры с подписанием документов. Понятно что поддержка Путина гражданами России сразу упадёт, так кто же на это может пойти?
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5 час.
ВП
Вероника Пропись
Были же ведь и другие переговоры. Минские соглашения, Турция. Каков результат! Может стоить Украинской стороне подумать, как можно с ними о чём-то договариваться и как можно им доверять.
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
сильно сомневаюсь, что ВВП пойдёт на такую "конфигурацию" (эко, слова какие Зе выучил!). масштаб персонажа не тот. не говоря о легитимности. всё решается внутри треугольника США-Россия-Китай. других там не видно от слова совсем.
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1 час.
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