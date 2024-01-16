Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Айлендерс»

«Миннесота» прервала серию из четырех поражений, всухую разгромив «Айлендерс». В ночь на 16 января в Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс».
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