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Иран не намерен возвращаться к СВПД – Аракчи

Иран не намерен возвращаться к СВПД – Аракчи

Иранская делегация в ходе второго раунда непрямых переговоров с Соединенными Штатами в Риме разъяснила американской стороне, что считает подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "выученным уроком" и не планирует к нему возвращаться.

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