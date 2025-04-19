Иран не намерен возвращаться к СВПД – Аракчи

Иранская делегация в ходе второго раунда непрямых переговоров с Соединенными Штатами в Риме разъяснила американской стороне, что считает подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "выученным уроком" и не планирует к нему возвращаться.