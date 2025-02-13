Инвесторов решили активнее вовлекать в восстановление памятников культуры

Для этого всю информацию об исторических объектах, нуждающихся в восстановлении, соберут на отдельном ресурсе, дополнят сведениями об инвестиционной привлекательности и мерах поддержки со стороны государства Инвесторов станут активнее привлекать к восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму сенаторами во главе с Валентиной Матвиенко.