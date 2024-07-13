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Bloomberg: Путин крушит арктические льды, пока США едва держатся на плаву

Bloomberg: Путин крушит арктические льды, пока США едва держатся на плаву

Украина оказалась в центре внимания на саммите НАТО на этой неделе в Вашингтоне. И как свидетельствует коммюнике встречи, у альянса есть много других неотложных проблем: на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в киберпространстве и т.

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