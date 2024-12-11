Путин поручил разобраться с выселением участника СВО из жилья

Президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества выразил удивление по поводу выселения участника Специальной военной операции из служебного жилья, подчеркнув важность поддержки военнослужащих и их семей.
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