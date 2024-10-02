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Атака Ирана помешала самолету с российской делегацией долететь до Катара

Атака Ирана помешала самолету с российской делегацией долететь до Катара

Самолет, на борту которого была делегация высокопоставленных российских чиновников, не смог долететь до пункта назначения – города Дохи из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне ракетной атаки по Израилю.

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