Атака Ирана помешала самолету с российской делегацией долететь до Катара

Самолет, на борту которого была делегация высокопоставленных российских чиновников, не смог долететь до пункта назначения – города Дохи из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне ракетной атаки по Израилю.
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