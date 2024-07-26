Помните, в стародавние времена управляли кораблями на морях-океанах одноглазые пираты? Теперь пираты Новороссийска выглядят так.
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Помните, в стародавние времена управляли кораблями на морях-океанах одноглазые пираты? Теперь пираты Новороссийска выглядят так.