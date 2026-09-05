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Царьград

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«Фобос»: лето 2026 года стало самым тёплым в России за всю историю

«Фобос»: лето 2026 года стало самым тёплым в России за всю историю

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что лето 2026 года в России стало самым тёплым с 1891 года.

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