Сергунина: Цикл бесплатных курсов организуют в феврале в комплексе «Техноград»

Комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает принять участие в цикле бесплатных курсов в феврале. Занятия помогут освоить новые профессиональные навыки и повысить квалификацию, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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