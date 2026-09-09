Кабарда-Балкар Республикасында тарлавыкта ундүрт альпинистның гомере өзелгән

Кабарда-Балкар Республикасындагы Безенги тарлавыгында таудан ишелеп төшкән кар астында калып һәлак булган 14 альпинистның мәетен вертолет белән Нальчикка эвакуацияләгәннәр.
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