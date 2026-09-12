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Царьград

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Министр Бахлил Лахадалиа: Разрешения на завод "Русала" почти готовы

Министр Бахлил Лахадалиа: Разрешения на завод "Русала" почти готовы

"Русал" близок к завершению получения разрешений на строительство боксито-глиноземного комплекса на острове Калимантан, сообщил министр энергетики Индонезии Бахлил Лахадалиа.

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