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В аэропорту Алматы изменили схему движения: что важно знать водителям

В аэропорту Алматы изменили схему движения: что важно знать водителям

В Международном аэропорту Алматы открыли основной въезд со стороны улицы Майлина. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте аэропорта, передает inAlmaty.

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