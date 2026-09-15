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Миллионы пожертвований на желтое пятно. 55 лет лжи и провокаций «Гринписа»*

Миллионы пожертвований на желтое пятно. 55 лет лжи и провокаций «Гринписа»*

Вот уже ровно 55 лет существует международная НПО «Гринпис»* — днем ее основания считается 15 сентября 1971 года.

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