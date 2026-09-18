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Volvo XC60: автомобиль для тех, кто уже живет в будущем

Volvo XC60: автомобиль для тех, кто уже живет в будущем

Volvo обновил XC60 — один из самых узнаваемых автомобилей шведской марки. Теперь у него новый характер: до 200 километров на электротяге, более спокойный скандинавский интерьер, матричные фары, искусственный интеллект Google Gemini и электроника, которая будет продолжать обновлять автомобиль уже после покупки.

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