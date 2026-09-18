Volvo XC60: автомобиль для тех, кто уже живет в будущем

Volvo обновил XC60 — один из самых узнаваемых автомобилей шведской марки. Теперь у него новый характер: до 200 километров на электротяге, более спокойный скандинавский интерьер, матричные фары, искусственный интеллект Google Gemini и электроника, которая будет продолжать обновлять автомобиль уже после покупки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Кейт Миддлтон соч...
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым