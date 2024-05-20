ВАРМСУ не должна выступать в качестве муниципального фильтра

Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал законопроект о наделении советов муниципальных образований субъектов РФ правом вносить кандидатуры на пост глав муниципальных образований в конкурсные комиссии по согласованию со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
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