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Царьград

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Москва представила новые коллекции для дождливой осени 2023

Москва представила новые коллекции для дождливой осени 2023

В Москве более 350 предприятий легкой промышленности подготовили к осени новые коллекции одежды и аксессуаров для дождливой погоды.

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