Экс-владельцы «Макфы» оспаривают национализацию холдинга

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября, ФедералПресс. Семья экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об изъятии агрохолдинга «Макфа» и связанных с ним компаний.
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