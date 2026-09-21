The "Left" party wins the elections to the Berlin Chamber of Deputies with a result of 25.7% of votes after processing 100% of ballots, the regional election commission reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым