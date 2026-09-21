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The Eurasia Daily news agency

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The "Left" party wins the elections to the Berlin Chamber of Deputies

The "Left" party wins the elections to the Berlin Chamber of Deputies

The "Left" party wins the elections to the Berlin Chamber of Deputies with a result of 25.7% of votes after processing 100% of ballots, the regional election commission reports.

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