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Музыкантам украинского государственного оркестра отказали в выдачи виз в Великобританию

Музыкантам украинского государственного оркестра отказали в выдачи виз в Великобританию

Скандал между Киевом и Лондонов произошел из-за виз для украинских музыкантов. Солистам оркестра отказали во въезде в Великобританию, что вызвало волну возмущений на Украине.

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