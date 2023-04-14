Музыкантам украинского государственного оркестра отказали в выдачи виз в Великобританию

Скандал между Киевом и Лондонов произошел из-за виз для украинских музыкантов. Солистам оркестра отказали во въезде в Великобританию, что вызвало волну возмущений на Украине.
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