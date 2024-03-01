Автор фото, Kremlin.ru О статье Автор, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко Должность, Би-би-си Льготная ипотека для участников войны, налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и пересдача ЕГЭ — Владимир Путин дал россиянам много предвыборных обещаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)