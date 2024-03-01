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Война, семья, новая элита — что сказал Путин в послании Федеральному собранию

Автор фото, Kremlin.ru О статье Автор, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко Должность, Би-би-си Льготная ипотека для участников войны, налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и пересдача ЕГЭ — Владимир Путин дал россиянам много предвыборных обещаний.

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