«Режиссер снимает оргии»: в чём обвиняли создателя советского фильма-катастрофы «Экипаж»

В 1979 году советские зрители увидели первый отечественный фильм-катастрофу «Экипаж». Картина, рассказывающая о спасении пассажирского самолета в экстремальных условиях, была задумана как наш ответ американскому блокбастеру по книге Артура Хейли «Аэропорт», однако главным отличием «Экипажа» стало наличие двух сюжетных линий: спасение пассажиров во время природного катаклизма и выяснение личных отношений между двумя главными героями.