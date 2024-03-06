ФАС обозначила доли Wildberries и Ozon на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в январе этого года оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение, сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной антимнопольной службы Петр Иванова.