ФАС обозначила доли Wildberries и Ozon на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в январе этого года оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение, сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной антимнопольной службы Петр Иванова.
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