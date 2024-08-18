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В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что за последние сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения.

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