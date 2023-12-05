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Rizz стало словом года по версии Оксфордского словаря. Что оно означает?

Автор фото, Arin Yoon for The Washington Post via Getty Images Оксфордский словарь английского языка признал словом 2023 года «rizz», которое пользуется большой популярностью среди молодежи поколения Z (родившихся примерно с 1999 по 2012 год).

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