Шутерный геймплей Star Citizen в новом видео об игре Разработчики постоянно расту...

Шутерный геймплей Star Citizen в новом видео об игреРазработчики постоянно растущего космического симулятора Star Citizen из студии Cloud Imperium Games опубликовали новое видео, которое рассказывает о различных улучшениях в боевом геймплее проекта.
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