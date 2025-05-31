В Самарской области участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
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