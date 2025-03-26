📹⚡️Массированный удар малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" с фугасными БЧ массой 90 кг осуществлен по логистическим узлам и ПВД ВСУ в Днепропетровске и Харькове.
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📹⚡️Массированный удар малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" с фугасными БЧ массой 90 кг осуществлен по логистическим узлам и ПВД ВСУ в Днепропетровске и Харькове.