ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре Украины в ответ на атаку ATACMS

ВС России нанесли групповой удар по значимым объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что действия российской армии стали ответом на атаку ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», передает ТАСС.
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