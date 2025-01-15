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ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре Украины в ответ на атаку ATACMS

ВС России нанесли групповой удар по значимым объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что действия российской армии стали ответом на атаку ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», передает ТАСС.

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